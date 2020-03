ШИД – Општинска виберанкова комисия преглашела виберанкову лїстину „Др Воїслав Шешель ‒ Сербска радикална странкаˮ зоз менами 13 кандидатох за одборнїкох на спомнутей лїстини.

Перши на лїстини Стеван Лазич, дипломовани правнїк зоз Шиду, Дюрица Еделински, пензионер зоз Привиней Ґлави штварти на лїстини, а пията Биляна Папданко, хемийна технїчарка зоз Шиду.

Лїстина СРС друга преглашена лїстина на виберанкох за општински парламент потераз.

