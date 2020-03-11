ШИД – Зоран Семенович, заменїк предсидателя општини Шид вчера, 10. марца нащивел закончуюци роботи на покладаню асфалту у улїци Сави Шумановича, а пред тим асфалтована и улїца Николи Влашкого у вкупней длужини два километри.
Семенович гварел же роботи на асфалтованю буду предлужени у напряме гранїчного преходу з Републику Горватску у напряме Товарнїку и то перша фаза роботох, а у септембру би мала буц у цалосци реконструована улїца Цара Душана.
Окончователь роботох подприємство „Срим драгиˮ(Срем пут ) з Руми у мено републичней Дирекциї за драги.
ВИБЕРАНКИ: Асфалтовани два километри драги
ШИД – Зоран Семенович, заменїк предсидателя општини Шид вчера, 10. марца нащивел закончуюци роботи на покладаню асфалту у улїци Сави Шумановича, а пред тим асфалтована и улїца Николи Влашкого у вкупней длужини два километри.