Обука за будуцих поднїмательох

КУЛА – Национална служба за обезпечованє роботи Кула, 12. и 13. марца орґанизує обуку „Драга до успишного поднїмателя”, у согласносци з розписану Явну поволанку нєзанятим особом за додзельованє субвенцийох за самообезпечованє роботи у 2020. року. Явна поволанка тирва по 28. април.

Нєзаняти хтори успишно законча дводньову обуку и одлуча реализовац свою дїловну идею можу конкуровац за тоти субвенциї. У єднократней суми вони виноша од 250 000 по 270 000 динари. Циль обуки же би нащивителє преверели свою дїловну идею и єй оправданосц, информовац ше о поступку реґистрациї, о законских предписаньох и подобним.

Двоньова обука будзе у малей сали СО Кула, а приявиц ше мож ище нєшка у просторийох Националней служби за обезпечованє роботи од 8 по 14,30 годзин.

