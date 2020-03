КУЛА – Предсидатель СО Кула Велибор Милоїчич за нєшка заказал 12. схадзку локалного парламенту, з початком на 10 годзин.

Пред одборнїками буду тринац точки дньового шору. Медзи нїма Одлуки о вименкох и дополнєньох одлуки о буджету Општини Кула за 2020. рок, предкладанє Одлуки о анґажованю екстерней ревизиї консолидованого закончуюцого рахунку општинского буджету за 2019. рок.

На дньовим шоре буду и вименки дїлованя за тот рок явних комуналних

подприємствох медзи хторима и ЯКП „Рускомˮ и друге.

