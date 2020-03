Перше пораженє Русиновцох у ярнєй часци сезони

РУСКИ КЕРЕСТУР – У шеснастим колу Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, внєдзелю, 8. марца у госцох ФК „Русин” поражени од ФК „Борац 46” з Обровцу з резултатом 2:1 (2:1).

За Русин бавели: Йовица Калинич, Александар Кочиш, Боян Голик, Реля Ланчужанин, Владан Вуйович, Матей Саянкович, Филип Вуйович, Дражен Веселинович, Срдян Дюканович, Боян Бранкович, Димитриє Шарац, а на замени: Филип Тома, Кристиян Боднар, Желько Виславски, а ґол у 45. минути дал Димитриє Шарац.

После першого пораженя у другей часци сезони, Русин ше находзи на пиятим месце на таблїчки зоз 29 бодами, а шлїдуюце змаганє одбави на домашнїм терену процив ФК „Будучносц”, хтори тераз на 11. месце на таблїчки.

Замаганє будзе отримане на керестурским Ярашу на нєдзелю, 15. марца з початком на 14,30 годзин, та з тей нагоди Русиновци поволую шицких любительох фадбалу започац нову сезону.

