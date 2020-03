Сход о родней ровноправносци

БЕОҐРАД – У стриюму Народней библиотеки Сербиї орґанизовани сход з насловом „Ми ґенерация за ровноправносц” хтора промовує родну ровноправносц и указує на шицки проблеми з хторима ше зочує дружтво, а вязани су за становиско и одношенє ґу женом у розличних сеґментох дружтвеного живота.

Сход отримани 6. марца, а потримали го Влада Републики Сербиї на чолє з Министерством за европски интеґрациї, Аґенция Зєдинєних нацийох за родну ровноправносц и змоцньованє женох як и Координацийне цело за родну ровноправносц и Делеґация ЕУ у Сербиї. Сход отворела министерка за европски интеґрациї Ядранка Йоксимович, як и шеф делеґациї ЕУ у Сербиї Сем Фабрици. Потим 12 викладаличе викладали о рижних темох

вязаних за положенєн женох.

На тот способ Сербия означела и 25 роки як прилапена Пекинґска декларация и платформа за акцию. На сходу були присутни и представителє керестурскей Школи „Петро Кузмяк” Невенка Пєщич и Славко Надь.

