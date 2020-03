На схадзки СО Кула прилапени ребаланс буджету

КУЛА – Вчера, 11. марца отримана 12. схадзка Скупштини општини Кула, а одборнїки з векшину гласох принєсли ребаланс буджету за 2020. рок. Ребаланс буджету бул наявени ище кед влонї приношени општински буджет за 2020. рок, а роби ше о часци хтора вязана за месни заєднїци котри доставели часц о хаснованю самодоприносу и средства од еколоґийней такси.

За МЗ Руски Керестур одобрени средства за санацию кризней часци Ленїновей улїци дзе ше константно затримує

вода. Як за Рутенпрес виявел предсидатель Совиту керестурскей МЗ Владимир Олеяр, за виробок проєкту и за сами роботи одобрени 5 милиони 167 000 динари. Попри того ище 300 000 динари одобрени за поставянє двох сиґурносних камерох хтори буду поставени у центрu валала и на каплїчки.

Одборнїки на вчерайшей схадзки медзи 13 точками з векшину гласох принєсли и Одлуку о анґажованю екстерней ревизиї консолидованого закончуюцого рахунку општинского буджету за 2019. рок, Одлуку о порушованю поступку о оцудзованю нєрухомосцох зоз явней власносци, прилапени Акцийни локални план за младеж, Звити о роботи дзепоєдних културних и комуналних установох медзи хторима и ЯКП „Руском”, а дата согласносц и на Програм дїлованя за 2020. рок ЯКП „Пречисцовач

Вербас-Кула” и друге.

У одобреню пременкох кадрових ришеньох у дзепоєдних установох, по основи менованя о.д. директора Дом култури Руски Керестур пременєни по єден член Управного и Надпатраюцого одбору тей установи, та до Управного вибрани Йоаким Рац, а до Надпатраюцого Мирон Хрин.

