Пoорушана Фейсбук ґрупа „Petro Kuzmjak ALUMNI”

РУСКИ КЕРЕСТУР/НОВИ САД – Основна и штредня школа з домом школярох „Петро Кузмяк”, з информацийну потримовку НВУ „Руске слово” порушала Фейсбук ґрупу алумнистох „Petro Kuzmjak ALUMNI” (линк: https://www.facebook.com/groups/515135912536049/ ) – тих цо закончели Основну школу и Ґимназию „Петро Кузмяк”, односно Основну и штредню школу з домом школярох „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре.

Фейсбук ґрупа „Petro Kuzmjak ALUMNI” отворена 9. марца и за перши два днї назберала скоро 200 членох.

Як наведзене у уводних обявох, було вецей причини за порушованє такей ФБ ґрупи: рочнїца Ґимназиї, медзинародна активносц руководства школи и професорки Наталиї Будински у промовованю тей установи, алє насампредз – прето же би Основна и штредня школа з домом школярох „Петро Кузмяк” прейґ дружтвених мрежох могла позберац цо вецей своїх алумнистох и же би ше потримало таку єдинствену школу у швеце по руски.

Идею о промовoваню Основней и штреднєй школи з домом школярох „Петро Кузмяк” прейґ конкретних статистикох особох котри ю закончели тиж и идея професорки Ясмини Надь.

Снователє виражели наздаванє же тота виртуална ФБ ґрупа єдного дня прерошнє и до реалних друженьох, а шицки котри закончели голєм даєдну етапу школованя у Основней и штреднєй школи „Петро Кузмяк” зоз своїм дїлом и успихом постаню найлєпши приклад гордосци за тоту школу и найлєпша реклама шицким будуцим ґенерацийом котри ю сцу уписац.

