У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД ‒ У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино”, у першей часци емисиї увидзице розгварку зоз представнїками наших институцийох ‒ Новинско-видавательней установи Руске слово, Заводу за културу войводянских Руснацох и Новинарскей асоцияциї Руснацох, котри ше представели на тогорочним Медзинародним сайму кнїжкох у Новим Садзе.

У другей часци емисиї упознаме вас зоз даскелїма шестрами служебнїцами котри уж велї роки служа у наших парохийох.

По законченю емисиї „Добри вечар, Войводиноˮ, на 21,30 г будземе емитовац нову емисию за младих „Пулс младихˮ.

Емисия „Добри вечар, Войводино” будзе емитована на 20,30 г, а репризована такой наютре (пияток) вноци на 3,10 г и дополадня на 9 г.

