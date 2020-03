РУСКИ КЕРЕСТУР – Месна смотра рецитаторох будзе отримана наютре, у Червеней сали Дому култури Руски Керестур, алє без публики – дознава Рутенпрес од руководительки Рецитаторскей секциї Дому култури Ивани Дудаш.

Така одлука принєшена зоз општинского уровню, та на подобни способ буду отримани и други месни смотри у општини, а пре опасносц од ширеня вируса корона .

На Месней смотри у Руским Керестуре участвовац буду 22 рецитаторе у младшим возросту, дзевецеро у штреднїм и двойо у старшим возросту.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)

was last modified: by