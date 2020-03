У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У тогорочним єденастим числу новинох „Руске слово” на бокох „Тижньовнїка” мож пречитац о активносцох Националного совиту Руснацох, а „Нашо места”, медзи иншим, понукаю вистку о гуманитарней акциї у Руским Керестуре.

О кредитних линийох Розвойного фонду Войводини мож пречитац у рубрики „Економия”.

На бокох „Култури и просвити” приношиме звит о представяню руских кнїжкох на Новосадским сайму, а „Духовни живот” пише о посце, лєбо о стримованю за квалитетнєйши живот.

У „Мозаїку” млади шпиваче бешедовали о упечаткох на „Ружовей заградки”, а у рубрики „Людзе, роки, живот” понука ше пречитац стретнуце зоз Ану и Венямином Бульчик зоз Шиду, а почина и фельтон „Три ювилеї трох руских ґимназийох” авторки Славици Фейса.

На бокох спортскей рубрики пише о предлуженей сезони у нїзших фодбалских лиґох.

У тим чишлє виходзи додаток „Дикица” и рубрика „Горуци тепши” у хторей обявюєме рецепти наших читачох.

