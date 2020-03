РУСКИ КЕРЕСТУР – Концерт школярох керестурского одзелєня Школи за основне музичне образованє (ШОМО), хтори требал буц отримани нєшка – одказани.

Концерт одказани пре одлуку Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою о одказованю явних сходох пре вирус корона, а термин отримованя концерта будзе накнадно явени.

(Опатрене 8 раз, нєшка 8)