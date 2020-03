ВИБЕРАНКИ: Преглашена штварта виберанкова лїстина за покраїнски виберанки

НОВИ САД – Покраїнска виберанкова комисия (ПВК) 11. марца преглашела штварту виберанкову лїстину за покраїнски виберанки „Vajdasági Magyar Szövetség” – Pásztor István – „Союз войводянских Мадярох” – Иштван Пастор хтору придал Союз войводянских Мадярох (СВМ). Виберанкова лїстини ма статус меншинскей политичней странки. На тей лїстини єст 120 кандидатох зоз шорох СВМ, а перши Иштван Пастор, предсидатель актуалного зволаня Скупштини Войводини.

