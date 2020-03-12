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ВИБЕРАНКИ: Преглашена штварта виберанкова лїстина за покраїнски виберанки

автор р. джуджар 12. марец 2020

НОВИ САД  Покраїнска виберанкова комисия (ПВК) 11. марца преглашела штварту виберанкову лїстину за покраїнски виберанки  Vajdasági Magyar Szövetség” Pásztor István – Союз войводянских Мадярох”  Иштван Пастор хтору придал Союз войводянских Мадярох (СВМ). Виберанкова лїстини ма статус меншинскей политичней странки. На тей лїстини  єст 120 кандидатох зоз шорох СВМ, а перши Иштван Пастор, предсидатель актуалного зволаня Скупштини Войводини.

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