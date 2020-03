НОВИ САД – Покраїнска виберанкова комисия (ПВК) 11. марца преглашела трецу лїстину за покраїнски виберанки „Др ВОЇСЛАВ ШЕШЕЛЬ – СЕРБСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА“. Лїстина радикалох ма 120 кандидатох, а перши на нєй Дюрадь Якшич, предсидатель Городского одбору СРС у Новим Садзе.

