Вирус корона у Сербиї

СЕРБИЯ – Перши случай вирусу корона (COVID-19) у Сербиї реґистровани 6. марца у Суботици, а Шветова здравствена орґанизация преглашела 11. марца пандемию вирусу корона. На вчерайшей схадзки Покраїнскей влади констатоване же нєобходне же би шицки институциї и установи подполно почитовали препорученя Министерства здравя. У цеку забрана явних сходох вецей як 100 людзох у завартим просторе хтору буду запровадзовац шицки явни и приватни установи и орґанизациї у Войводини, док предшколски установи, основни и штреднї школи, як и Универзитет у Новим Садзе предлужую зоз поряднима активносцами. Покраїнска влада апелує на гражданох же би применьовали змоцнєни мири гиґиєни и почитовали препорученя Министерства здравя и у шицким поступали по упутствох компетентних здравствених службох. Директор ШЗО Адханон Ґебреєсус поволал жеми же би розвивали свойо механїзми за реаґованє у позарядових ситуацийох.

