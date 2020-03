Наютре Скупштина керестурских ловарох

РУСКИ КЕРЕСТУР –Наютре у Руским Керестуре, 14. марца будзе отримана порядна Рочна скупштина Ловарского дружтва „Яребица”.

Схадзка Скупштини будзе у просторийох Ловарского дому на 19 годзин.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)