Вистава з конкурсу Червеного крижу

КУЛА – У Подобовей ґалериї Културного центру у Кули, 11. марца отворена Гуманитарна вистава Червеного крижу Кула „Крев живот значи” – Твойо мало дакому значи вельо.

Вистава составена з подобових и литературних роботох хтори сцигли на Конкурс Червеного крижа з истим меном за школярох з кулскей општини. На отвераню преглашени и найлєпши роботи хтори иду на висши уровень змаганя.

На отвераню вистави була и пригодна програма у хторей участвовали и школяре керестускей Штреднєй школи, понеже и ґрупа школярох зоз интернату провадзела тоту подїю зоз педаґоґиню Любицу Няради.

У орґанизациї вистави помогли и два волонтерки Червеного крижу зоз керестурскей Штреднєй школи Марина Надь и Ивана Веселинович.

