ВИБЕРАНКИ: РВК потераз преглашела штири лїстини

БЕОҐРАД – Републична виберанкова комисия (РВК) потераз преглашела штири лїстини за парламентарни виберанки хтори розписани за 26. април.

Перша преглашена лїстина Сербскей напредней странки под назву „Александар Вучич – за нашо дзеци”

Друга по шоре преглашена виберанкова лїстина ИВИЦА ДАЧИЧ – „Социялистична партия Сербиї (СПС), Єдинствена Сербия (ЄС) – Драґан Маркович Палма” хтору придала Коалиция „Социялистична партия Сербиї (СПС), Єдинствена Сербия (ЄС)”. Лїстина ма 250 кандидатох за народних посланїкох, а на перших двох позицийох лидер СПС Ивица Дачич и предсидатель Єдинственей Сербиї Драґан Маркович Палма. Медзи кандидатами находза ше шицки познатши социялисти

Треца лїстина преглашена за парламентарни виберанки „Др ВОЇСЛАВ ШЕШЕЛЬ – СЕРБСКА РАДИКАЛНА СТРАНКA” на хторей 250 кандидати а придала ю Сербска радикална странка (СРС). На першим месце ношитель лїстини предсидатель СРС др Воїслав Шешель, а медзи чолнима кандидатами познати функционере Сербскей радикалней странки зоз шицких уровньох партийней орґанизациї.

Затераз остатня, штварта лїстина хтору РВК преглашела за парламентарни виберанки 26. априла то лїстина „Vajdasági Magyar Szövetség” – Pásztor István – „Союз войводянских Мадярох” – Иштван Пастор. Тота урядово меншинска виберанкова лїстина ма 250 кандидатох, а перши медзи нїма др Балинт Пастор.

Виберанково лїстини за парламентарни виберанки мож придавац по 10. април, а Републична виберанкова комисия длужна обявиц Збирну виберанкову лїстину найпознєйше 15. априла.

