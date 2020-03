ВИБЕРАНКИ: Преглашени штири лїстини за покраїнски виберанки

НОВИ САД – Покраїнска виберанкова комисия (ПВК) потераз преглашела штири лїстини хтори буду участвовац на виберанкох за Скупштину Войводини хтори розписани за 26. април.

Покраїнска скупштина ма 120 посланїкох, а виберанки буду отримани по пропорцийней системи.

Перша преглашена покраїнска лїстина „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЧ – ЗА НАШО ДЗЕЦИ” хтору придала Коалиция: Александар Вучич – За нашо дзеци. Лїстина ма 120 кандидатох, а перши на нєй Иґор Мирович, актуални предсидатель Покраїнскей влади. Медзи кандидатами доминую члени СНС, а попри нїх по даскельо кандидатох маю Партия зєдинєних пензионерох Сербиї, Социялдемократска партия Сербиї и Рух социялистох, а по єдного Словаци напредок и Рух моц Сербиї.

Як другу лїстину ПВК преглашела ИВИЦА ДАЧИЧ – „Социялистична партия Сербиї (СПС), Єдинствена Сербия (ЄС) – Драґан Маркович Палма”. Лїстина ма 120 кандидатох, а перши на нєй високи функционер СПС Душан Баятович.

Треца лїстина преглашена за покраїнски виберанки „Др ВОЇСЛАВ ШЕШЕЛЬ – СЕРБСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА”. Лїстина радикалох ма 120 кандидатох а перши на нєй Дюрадь Якшич, предсидатель Городского одбору СРС у Новим Садзе.

Потераз остатня, штварта преглашена виберанкова лїстина у Покраїни то „Vajdasági Magyar Szövetség” – Pásztor István – „Союз војводянских Мадярох” – Иштван Пастор хтору придал Союз војводянских Мадярох (СВМ). На виберанковей лїстини хтора ма статус меншинскей єст 120 кандидатох зоз шорох СВМ, а перши Иштван Пастор, предсидатель актуалного зволаня Скупштини Войводини.

