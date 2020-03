ВИБЕРАНКИ: У Новим Садзе затераз пейц лїстини

НОВИ САД – Городска виберанкова комисия Нового Саду потераз преглашела пейц лїстини за локални виберанки хтори буду 26. априла. Скупштина Городу Нового Саду ма 78 одборнїкох.

Перша преглашена лїстина „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЧ – ЗА НАШО ДЗЕЦИ” хтору придала истомена Коалиция. Лїстина СНС за локални виберанки у Новим Садзе подобней структури як и на покраїнским уровню, окрем же на нєй попри членох других менших коалицийних партнерох напреднякох ище и и кандидати зоз Руху за обнову кральовини Сербиї и Сербского руху обнови. Лїстина ма 78 кандидатох, а перши на нєй актуални городоначалнїк Нового Саду Милош Вучевич.

Друга преглашена лїстина ИВИЦА ДАЧИЧ – „Социялистична партия Сербиї (СПС), Єдинствена Сербия (ЄС) – Драґан Маркович Палма” на хторей медзи 78 кандидатами перши предсидатель Городского одбору СПС Слободан Цветкович, а други предсидатель Городского одбору ЄС Славенко Ункович.

Треца по шоре преглашена лїстина за локални виберанки у Новим садзе „Др ВОЇСЛАВ ШЕШЕЛЬ – СЕРБСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА”. Лїстина радикалох ма 48 кандидатох за городских одборнїкох, а перши на нєй предсидатель Городского одбору СРС у Новим Садзе Дюрадь Якшич, хтори и кандидат тей странки за городоначалнїка.

Штварта лїстина на городских виберанкох у Новим Садзе будзе „Цалком друга приповедка – Новосадянє” хтору придала Ґрупа гражданох под исту назву. Лїстина ма 26 кандидатох, а на виберанки виходзи з порученьом – Город гражданом – политика политичаром.

Як пията преглашена лїстина „Войводянски фронт” – зєдинєни за демократски Нови Сад (Лиґа социялдемократох Войводини, Войводянска партия и Вєдно за Войводину). Лїстина ма 40 кандидатох за городских одборнїкох, а перши на нєй Александар Кравич.

