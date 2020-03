Тирваю роботи коло оправяня хижи Ивана Виная

РУСКИ КЕРЕСТУР – Концом фебруара, у Руским Керестур, порушана гуманитарна акция у котрей ше помага Иванови Винайовому же би му ше обезпечело лєпши условия за живот.

Гуманитарну акцию порушал директор ЯКП „Руском” Иґор Фейди, а за кратки час ше на зберанє помоци одволало вельке число визначних керестурских привреднїкох и гуманих поєдинцох. Акция почала з поставяньом шкатулох за добродзечни прилоги по предавальньох, пекарох и кафичох, а потим ше на акцию одволали и други гумани

поднїмателє хтори помоц понукли у роби. Так Иванови за менєй як мешац днї назберане 108 000 динари, як з валалу так и од даскелїх особох з Канади и Нємецкей.

Од початку акциї потераз уляти бетон до просторийох, помоцнєна електрична

инсталация, викопана и вилята септична, вибити мури за даскельо облаки, алє коло

хижи ище будзе требац робиц понеже остало омалтеровац и обилїц просториї, положиц ламинат, цегелки до купатила, и на концу унєсц мебель, хтори подаровали велї тапетарски и други фирми з валалу. На концу, у плану положиц ограду и виляц дражку коло хижи же би ше после дижджох нє зберало блато.

Обчекує ше же ше по конєц марца Иван годзен уселїц до нового обисца, а хтори з тей

нагоди виражел жаданє подзековац шицким хтори участвую у тей акциї .

