Мири охрани од вирусу корона

СЕРБИЯ – Министерство здравя дало препорученя як ше защициц од вирусу корона:

руки умивайце частейше зоз мидлом и воду голєм 20 секунди, лєбо хаснуйце средство за дезинфекцию на бази 70 одсто алкоголу

керуйце блїзки контакт зоз особами хтори маю повекшану темературу, кихаю, лєбо кашлю

керуйце рукованє и бочканє, а зоз собешеднїками тримайце розстоянє найменєй єден метер

кед кашлєце, або кихаце прекрийце уста и нос з хусточку. Хусточку такой руцце до канти за одпадки з покривку и умийце руки

луфтирайце просториї у хторих пребуваце

керуйце сходи дзе єст вецей людзох у завартим просторе

нє пийце антибиотики на свою руку

маску хаснуйце лєм кед кихаце, кашлєце лєбо кед допатраце хорих

Подребнєйши информациї о мирох защити можеце пречитац на сайту Институту за явне здравє Сербиї http://www.batut.org.rs/index.php?content=2035 , о вирусу корона на сайту https://covid19.rs/, лєбо https://www.zdravlje.gov.rs/, а за питаня у вязи зоз вирусом корона можеце наволац число телефона Министерства здравя 064/894-52-35, лєбо Институту за явне здравє Войводини 064/802-88-94 и 064/802-88-95.

Кед почувствуєце симптоми инфекциї орґанох за диханє нє идзце ґу дохторови до дому здравя, лєбо до шпиталю, алє наволайце на горе наведзени числа телефонох.

