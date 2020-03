Нєшка 7. схадзка Националного совиту Руснацох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Дому култури нєшка будзе отримана 7. схадзка Националного совиту рускей националней меншини, зоз барз обсяжним дньовим шором.

Найвецей точки ше одноша на прилапйованє звитох о роботи и финансийох за прешли як и планох за тот рок самого Совиту и його Вивершного одбору и других одборох и роботних целох, як и о роботи його предсидателя, та

установох чий НС снователь. То РНТ „Петро Ризнич Дяда”, НВУ „Руске слово” и Завод за културу войводянских Руснацох. ци

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)