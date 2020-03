ШИД – У сали Културно образовного центру отримана Општинска смотра рецитаторох под назву „Поето народа мойого“ на хторей ше змагали школяре основних и штреднїх школох.

У катеґориї школярох од першeй по штварту класу змагали ше 82 школяре, а далєй ше пласовали осмеро.

У катеґориї од пиятей по осму класу ше змагали 29 школярох, а за дальше змаганє ше пласовали тиж осмеро.

У катеґориї старшого возросту змагали ше осмеро школяреоз Ґимназиї „Сава Шуманович“, а пецеро ше пласовали за дальше змаганє.

Зонска смотра би мала буц отримана у Сримскей Митровици концом мешаца, алє пре актуални стан з вирусом корона вироятнє будзе познєйше отримана.

