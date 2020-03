РУСКИ КЕРЕСТУР – На вчерайшей Месней смотри рецитаторох котра отримана у

Доме култури у Руским Керестуре, перши места у трох возросних катеґорийох

освоєли Исак Новта, Ема Живкович и Валентина Новта.

У младшим возросту перше место освоєл Исак Новта, друге место Доротеа Рамач, а

треце место освоєла Ника Дудаш.

У катеґориї штреднього возросту за найлєпшу рецитаторку вибрана Ема Живкович,

друге место освоєла Яна Варґа, а треци бул Иван Планчак, док у катефориї

найстарших, перше место завжала Валентина Новта, а друге Минеа Югас.

No images have been tagged.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)

Отримана Месна смотра рецитаторох was last modified: by

На смотри у шицких трох возростох наступели трицец тройо рецитаторе, селекторкана шицких месних смотрох у кулскей општини, та и у Керестуре була професоркаСлободанка Настасич зоз Кули, а консултантка за руски язик Амалия Ковач, тиж зозКули. Рецитаторох у младшим возросту пририхтали Оленка Живкович и НаталияЗазуляк, а у штреднїм и старшим Ивана Дудаш.Скорей змагательней часци, наймладши госци зоз керестурского оддзелєня„Цицибан”, кулскей Предшколскей установи „Бамби”, одрецитовали два писнї,хторих пририхтали виховательки Емилия Костич и Ксения Вучкович, а пре актуалнузабрану сходу векшого числа людзох, Месна смотра рецитаторох отримана безпублики.Котри рецитаторе ше з Месней смотри пласую на општинску будзе ше знац док шеотримаю месни смотри у шицких местох кулскей општини.