Кол-центер за питаня у вязи з вирусом корона

НОВИ САД – На инициятиву городоначалнїка Нового Саду Милоша Вучевича формовани кол-центер у котрим буду дежурац дохторе, а гражданє им годни поставиц питаня у вязи зоз своїм здравственим станом.

Числа телефонох на хтори ше Новосадянє од нєшка можу информовац: 021/480 77 21 и 021/480 77 22. Компетентни здравствени роботнїки поволанки буду примац кажди роботни дзень од 8 по 22 гoзин, а соботу телефонски линиї буду активни од 8 по 15 г. Город Нови Сад предлужує давац максималну потримовку гражданом и релевантним установом у ситуациї яка настала пре зявенє вирусу COVID-19. Шицким школом на териториї Городу обезпечени нєобходни дезинфекцийни средства, чечни мидла, паперово ручнїки и инше, а за предшколски установи обезпечени дезинфекцийни средства и защитни средства у складзе з вираженима потребами дзецинских заградкох. Городоначалнїк Милош Вучевич поволує шицких гражданох же би ше притримовали препорученьох хтори дало Министерство здравя, же бизме були одвичательни и нє приводзели до ризику свойо и здравє своїх найблїзших.

