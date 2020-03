Огень на Буячей долїни

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, коло 14 годзин у Руским Керестуре вибухнул вельки огень на ткв. Буячей долїни котра ше находзи у самим валалє медзи Русинску, Ленїнову, Улїчку Сримского фронту и Роботнїцку улїцу . На терену дїйствовало керестурске Добродзечне огньогасне дружтво, дзекуюци чиєй интервенциї нє спричинєна материялна чкода на околних хижох.

У гашеню огня ДОД участвовал з обидвома камионами, и старим и новим. Гоч огень прешол без материялней чкоди, нє треба занєдзбац екологийну чкоду. Огньогасци апелую на гражданох же зоз огньом треба осторожно поступац и же таке палєнє забранєне.

Най здогаднєме, слово о долїни чийо завоженє розпочате лєта 2018. року, а ище вше тирва. Тота долїна познате и по тим же ю гражданє Руского Керестура наволую Лїщара, понеже ше гражданє з того краю часто понусую на присуство лїшкох котри ту пребуваю.

