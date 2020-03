Почала сезона турнирох

НОВИ САД – Вчера почал тогорочни циклус змаганьох у рамикох Спортских бавискох (СБ) „Яша Баков” .

Домашнї першого турнира, турнира у билияру, бул Руски културни центер, а отримани є у познатим

новосадским Билияр клубу „Джокер”. Були приявени седем екипи: „Папивинґ” з Вербасу, „Искра” з Коцура, КУД „Дюра Киш” з Шиду, СД „Русин” з Руского Керестура, КУД „Тарас Шевченко” з Дюрдьова и домaшнї РКЦ мал два екипи.

Бавело ше по системи кажде з каждим на два достати партиї. Найлєпша була доамшня екипа РКЦ 1, другoпласована була екипа дюрдьовского КУД „Тарас Шевченко”, а треце место освоєла „Искра” з Коцура.

З тей нагоди пре актуални обставини у вязи зоз вирусом корона, на змаганю нє участвовали екипи зоз Републики Горватскей, хтори иншак порядни на шицких турнирох у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков”.

