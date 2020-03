РУСКИ КЕРЕСТУР – За ушоренє нєасфалтованих приступних драгох и банкинох ЯКП „Рускомˮ у Руским Керестуре обезпечело тристо тони порипаного асфалту хтори посипани и поровнани у цеку прешлого тижня. Гребани асфалт поспипани на банкини у Водици и по драги спрам Водици, на базену од паркинґу, та по дражки коло лавочкох, штерацец кубики посипани на уходзе до теметова, а менша часц и на улїчки Ирини Провчи.

