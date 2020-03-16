ДружтвоРутенпрес

Преглашени позарядови стан пре вирус корона

автор р. джуджар, фото: Танюґ (Раде Прелич) 16. марец 2020

БЕОҐРАД – Предсидатель Сербиї Александар Вучич вчера вечар сообщел же пре вирус корона запровадзени позарядови стан на териториї цалей Републики Сербиї, ступа на моц такой.

Одлуку о преглашењу позарядового стану принєсли предсидатель Сербиї Александар Вучич, предсидателька Влади Ана Брнабич и предсидателька Народней скупштини Мая Ґойкович.

По схадзки предсидатель Вучич сообщел явносци мири подняти у складу з уставнима овласценями, а пре охрану од вирусу корона :

  • од ютра нє будзе настави у школох, найвироятнєйше 2–8 тижнї, а можебуц и по конєц школского року. Нє буду робиц анї дзецински заградки и факултети;
  •  шпиталї у котрих ше лїча хори од вирусу корона будзе чувац Войско;
  • полиция будзе запровадзовац надпатрунок над тима котри под изолацию. Тоти котри потупя наредбу о изолациї можу достац три роки гарешту;
  • строго ше апелує на людзох старших од 65 рокох же би нє виходзели з обисцох. Будзе ше  контроловац як ше почитує оставанє у обисцох и кед потупйованє будзе векше як 0,1 и 0,2 одсто будзе принєшена обовязуюца одлука о оставаню у обисцох и дворох;
  • гранїци Србиї од нєшка заварти, окрем за дипломатох, страних државянох з пребувалїшним допущеньом и сербских державянох котри ше врацаю з иножемства.

Предсидатель Вучич апеловал на гражданох же би нє правели резерви основних поживових артиклох, бо за тото нєт потреби, понеже маме досц и муки и олєю, цукру, рискаши и други артикли.

У Сербиї по 18 годзин реґистровани вкупно 48 потвердзени случаї вирусу корона.

 

 

 

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)
0
Facebook Twitter Google + Pinterest