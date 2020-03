КУЛА – Општина Кула видала Сообщенє же волонтере буду помагац старшим гражданом док тирва опасносц од ширеня вирусу корона. Волонтерски сервис Општини будзе доставяц основни животни артикли, средства за гиґиєну и лїки до обисцох.

Старши гражданє ше за тоту услугу можу приявиц кажди дзень од 00 до 24 годзин на число телефона 025/751-207

