Прилапени Финансийни план Националного совиту

РУСКИ КЕРЕСТУР – На 7. схадзки Националного совиту рускей националней меншини хтора отримана 14. марца у Руским Керестуре, прилапени финансийни звит и закончуюци рахунок за прешли та план за 2020. рок самого Совиту. Сума у тим року будзе подобна як и у прешлим, а то дацо вецей як 12 милиони динари, а приоритет у

тим року образованє.

На дньовим шоре 7. схадзки були и звити о роботи и финансийох Вивершного одбору НС хтори и прилапени, док звити и плани одборох и роботних целох буду розпатрани на шлїдуюци завод понеже нє шицки доставени.

Присутни 11 члени НС прилапели и звити о роботи и финансийох за прешли рок як и планох за 2020. установох чий НС снователь, а то Завод за културу Войводянских Руснацох, НВУ „Руске слово” и РНТ „Петро Ризнич Дядя”.

Прилапени и звит о роботи предсидателя НС Борислава Сакача, алє нє и його план роботи за наступаюци рок, а пре нєдостаточне число гласох, понеже ше у медзичаше зменшало число присутних членох Совиту.

На схадзки було дискусиї и о (нє)приходзеню на роботне место предсидателя Совиту до канцелариї НС у Руским Керестуре, цо му зауважене, и попри тим же вон нащивює велї схадзки и други сходи. Одлучене тото правно ушориц и найсц други модели.

Члени НС потвердзели и 22 Одлуки Вивершного одбору хтори ше одноша на даванє

думаньох о кадрових ришеньох образовних установох у вецей местох хтори значни за

руску заєднїцу, та назвох улїцох у городу Новим Садзе.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)