Сообщенє з Општини Кула пре позарядови стан

КУЛА – Пре Одлуку о позарядовим стану у Републики Сербиї, вчера вечар на нагло
отриманей схадзки руководства Општини Кула, у согласносци зоз овласценями у
позарядових ситуацийох принєшени вецей Одлуки.
З роботу преставаю шицки доми култури, Културни центер, Подобова ґалерия, як и
Спорстки центер и Туристична орґанизация општини Кула.
У Општинскей управи буду робиц лєм инспекцийни служби, Одсек за позарядово ситуациї, а други служби буду робиц зоз минимално занятима.
Комунални подприємства поряднє робя на подмирйованю з воду, отримованю чистоти и даваю услуги хованя, роботнїком ше муши обезпечиц защита з масками и рукавицами, а администрация нє будзе робиц.
Пияци на териториї општини нє буду робиц.
Окончує ше приявйованє волонтерох за помоц старим у обисцох.
Явни превоз превожнїка „Путоказ” нєшка 16. марца будзе по звичайним шоре, а
редуковани розпорядок воженя будзе познєйше оглашени.
Нови роботни час погосцительних обєктох будзе тиж нєшка познєйше обявени.
КУЛА – Пре Одлуку о позарядовим стану у Републики Сербиї, вчера вечар на нагло