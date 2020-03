Сообщенє з Општини Кула пре позарядови стан

КУЛА – Пре Одлуку о позарядовим стану у Републики Сербиї, вчера вечар на нагло

отриманей схадзки руководства Општини Кула, у согласносци зоз овласценями у

позарядових ситуацийох принєшени вецей Одлуки.

З роботу преставаю шицки доми култури, Културни центер, Подобова ґалерия, як и

Спорстки центер и Туристична орґанизация општини Кула.

У Општинскей управи буду робиц лєм инспекцийни служби, Одсек за позарядово ситуациї, а други служби буду робиц зоз минимално занятима.

Комунални подприємства поряднє робя на подмирйованю з воду, отримованю чистоти и даваю услуги хованя, роботнїком ше муши обезпечиц защита з масками и рукавицами, а администрация нє будзе робиц.

Пияци на териториї општини нє буду робиц.

Окончує ше приявйованє волонтерох за помоц старим у обисцох.

Явни превоз превожнїка „Путоказ” нєшка 16. марца будзе по звичайним шоре, а

редуковани розпорядок воженя будзе познєйше оглашени.

Нови роботни час погосцительних обєктох будзе тиж нєшка познєйше обявени.

