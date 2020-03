Мири Дому здравя Жабель пре вирус корона

ЖАБЕЛЬ – Пре новонасталу ситуацию Дом здравя Жабель обвисцує шицких гражданох општини же кед мали контакт з особами за котри доказане же маю вирус корона, або особами котри пребували у иножемстве у котрих реґистроване векше число заражених – у Китаю, Италиї, Швайцарскей, Австриї, Израїлу, Южней Кореї и индзей, же би остали дома, керовали блїзки стретнуца зоз людзми и поволали лїкара и так достали упутства за преберанє одвитуюцих мирох.

Число телефонох на котри гражданє можу наволац:

Нагла медицинска помоц 021/831-054, локал 102 – од 00 по 24 годзин през цали тидзень

Служба общей медицини 021/831-054 , локал 102 – кажди роботни дзень од 7 по 19 годзин и 30 минути

Служба хижового лїченя 064/805-7-220 – кажди роботни дзень од 7 по 13 годзин.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)