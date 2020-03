Оформени кол-центер Општини Жабель за помоц старим и хорим

ЖАБЕЛЬ – Пре преглашенє позарядового стану, Општна Жабель оформела кол-центер у хторим буду дежурац заняти з локалней самоуправи. Вони буду на розполаганю шицким котрим потребна помоц, окреме старшим, хорим и особом котри жию сами. Волентерски тим будзе дежурац кажди дзень од 7 по 20 годзин, а будзе и доставяц поживу, лїки и шицко друге цо потребне.

Число телефона кол-центру 021/210-22-84.

