Прерва у активносцох КПД „Дюра Кишˮ

ШИД – У складзе зоз мирами хтори запровадзени зоз ступаньом на моц позарядового стану у Сербиї, прервани активносоци и робота секцийох КПД „Дюра Кишˮ, сообщел за „Рутенпресˮ Златко Манько, предсидатель спомнутого дружтва.

Вон додал же буду провадзени мири и одлуки державних и локалних орґанох власци и спрам того буду преберани одвитуюци мири.

