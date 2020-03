КУЛА – У складзе зоз Одлуку о преглашованю позарядового стану на териториї цалей Сербиї, а пре борбу процив епидемиї вирусу корона, компетентни спред фирми „Фиорано” принєсли Одлуку же од пондзелку, 16. марца погон у Кули и у Зомборе нє будзе робиц. О дальших крочайох, заняти буду благочасово обвисцени.

