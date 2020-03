Отримана Скупштина керестурских ловарох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Соботу, 14. марца, у Ловарским доме отримана порядна Рочна скупштина Ловарского дружтва „Яребица”.

На Скупштини по дньовим шоре за роботного предсидательства вибрани Йовґен Пашо и Ярослав Пап, а предсидатель Дружтва Златимир Рамач представел Финансийни звит и Звит о запровадзених активносцох у прешлим року, як и план активносцох за чечуци рок.

Од прешлорочних активносцох Рамач визначел отримани схадзки Управного одбору, роботи у змесценю – валянє лїпох, вибиванє студнї, купованє фазанох, та орґанизоване чуванє и пущанє фазанох. Потим, окончена акция читаня заяцох и сарньох, орґанизовани туризем на сарньову дзивину, орґанизоване варенє паприґашу на манифестациї „Днї керестурскей паприґи”, окончени и 12 виходи карменя дзивини, як и участвованє у акциї лапаня ловокрадошох, а тиж у прешлим року оправени и реґистровани авто з хторим члени Дружтва виходза на терен.

Цо ше дотика финансийох, Дружтво ловарох у прешлим року зазначело приходи у виносу од 580 171 динар, од чого трошки за 2019. рок виношели 430 865, та средства хтори пренєсли до чечуцого року виноша 149 306 динари.

Кед слово о планох за чечуци рок, предсидатель Ловарского дружтва визначел акцию

читаня дзивини, орґанизованє туризма, ловох, роботох у змесценю, кармєнє дзивини

як и чуванє хотару од ловокрадзи.

