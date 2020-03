Виберанково роботи ше претаргую док тирва позарядови стан

БЕОҐРАД – Републична виберанкова комисия (РВК) вчера вечар принєсла ришенє о претаргованю шицких виберанкових активносцох у реализованю виберанкох за народних посланїкох, посланїкох Скупштини Войводини и одборнїкох скупштинох городох и општинох, хтори розписани за 26.април.

З тим ришеньом ше дочасово застановює виберанкови процес под час позарядового стану пре ширенє вирусу корона, а будзе предлужени док будзе принєшена одлука о преставаню позарядового стану.

Компетентни виберанково комисиї обовязни обезпечиц и чувац постояцу виберанкову документацию до предлуженя реализованя виберанкових роботох и виберанкох.

