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Од нєшка настава на РТС 3 и РТС Планети

автор р. джуджар 17. марец 2020

СЕРБИЯ –Настава на РТС 3 програми за школярох основних школох почина нєшка, а будзе реализована кажди роботни дзень и соботу од 8 по 18 годзин. Плановане емитованє седемнац наставних єдинкох – сербски и математка за шицки класи, а школяром буду доступни и преподаваня з других предметох на основи планованого фонду годзинох Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою.

Школяре хтори нє годни провадзиц преподаваня на РТС 3 програми, то годни поробиц на интернет платформи РТС Планета у „Моєй школи”. РТС Планета доступна на интернет адреси rtsplaneta.rs.

Розпорядок годзинох доступни на сайту РТС-а у рамикох програмскей схеми РТС 3  и на  сайту Министерства просвити, науки и технолоґийного развою .

У цеку пририхтованє настави за ґимназиялцох и школярох штреднїх фахових школох.

 

 

 

 

 

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