Од нєшка настава на РТС 3 и РТС Планети

СЕРБИЯ –Настава на РТС 3 програми за школярох основних школох почина нєшка, а будзе реализована кажди роботни дзень и соботу од 8 по 18 годзин. Плановане емитованє седемнац наставних єдинкох – сербски и математка за шицки класи, а школяром буду доступни и преподаваня з других предметох на основи планованого фонду годзинох Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою.

Школяре хтори нє годни провадзиц преподаваня на РТС 3 програми, то годни поробиц на интернет платформи РТС Планета у „Моєй школи”. РТС Планета доступна на интернет адреси rtsplaneta.rs. Розпорядок годзинох доступни на сайту РТС-а у рамикох програмскей схеми РТС 3 и на сайту Министерства просвити, науки и технолоґийного развою . У цеку пририхтованє настави за ґимназиялцох и школярох штреднїх фахових школох.

