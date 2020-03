КУЛА – Як командант Штабу за позарядову ситуацию и предсидатель општини Кула Дамян Милянич виявел за локалну телевизию Ку-медиї, же нєшка поднєшена виновна приява процив єдней особи цо ше нє притримовала мири самоизолациї.

По нєурядових информацийох слово о особи з Руского Керестура хтора пришла з Италиї, а нє притримовала ше мири о самоизолациї хтору принєсла Влада републики Сербиї. Особа пре тото дїло будзе далєй процесуована.

