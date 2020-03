Обєкти општини Кула буду дезинфиковани, ставяльнї преставаю з роботу, а библиотеки робя скрацено

KУЛА – На схадзки Штабу за позарядово ситуациї општини Кула, котра отримана нєшка, 17. марца, а пре позарядови стан у Републики Сербиї, командант Штабу принєсол нови Розказ по хторим шицки ставяльнї треба же би престали з роботу.

Тиж, принєшени Розказ по хторим ше руководителю Оддзелєня за инспекцийни роботи Општинскей управи Кула, розказує же би у цеку од 24 годзинох зоз инспекцийну службу окончел евидентованє нєреґистрованих погосцительних обєктох на териториї општини Кула, як и Розказ з хторим ше розказує директорови Явного комуналного подприємства „Комуналац” Кула же би окончел дезинфекцию шлїдуюцих обєктох на териториї општини Кула꞉ Дом здравя Кула, зоз шицкима амбулантами по населєних местох општини Кула, обєкти Полицийней станїци Кула, Центер за социялну роботу општини Кула, автобуски и желєзнїцки станїци по населєних местох општини Кула, обєкт Општини Кула, превозни средства „Путоказ” д.о.о. Червинка на дньовим уровню. Попри тим, принєшени и заключох же би ше робота библиотекох на териториї општини Кула зменшала на минималне число занятих и же би ше дефиновал скрацени роботни час.

