Кадети ФК „Русинˮ одбавели нєришено процив першого тиму з Лалитю

РУСКИ КЕРЕСТУР – На приятельским змаганю хторе одбавене прешлого викенду у Лалитю, кадети ФК „Русинˮ одбавели нєришено 1:1 (1:0) процив ФК „Панонияˮ з Лалитю.

Состав Русину: Чордаш, Максимович, Бодянец, Няради, Иличич Mарио, Джуджар, Чонка, Попов, Ковачевич Никола, Ковачевич Марко, Тома, Надь, Бики, Зорич. Тренере: Зденко Шомодї, Владимир Хома, Деян Йолич и Мирослав Накич.

Кадети Русину на приятельским змаганю бавели процив першого тиму ФК „Панония” з Лалитю, хтори водзел бависко у першим полчаше, медзитим, у другим полчаше Александар Зорич зоз 30 метерох посцигнул евроґол на радосц екипи Русину и так виєдначел резултат.

Фодбалске Першенство Окружней кадетскей лиґи хторе требало почац 21. марца, пре позарядови стан у Републики Сербиї одложене, а пре забрану отримованя шицкихспортских активносцох, кадети Русину у наиходзацим периодзе нє буду отримовац анї тренинґи за наступну, ярню часц сезони.

