ДружтвоПОЗАРЯДОВИ СТАНПозарядови станРутенпрес

Од ютра од 10 годзин старшим забранєни виход на улїци, забрана рушаня шицким од 20 годзин до 5 рано

автор р. джуджар 18. марец 2020

Беоґрад  – После вечаршей схадзки Влади предсидатель Сербиї Александар Вучич сообщел же од ютра на 10 годзин, у шицких урбаних штредкох абсолутно забранєни виход на улїцу шицким особом котри старши як 65 роки, а на валалох и у местох котри маю менєй як 5 000 жительох забранєни виход на улїцу особом котри маю вецей як 70 роки.

Од ютра од 20 годзин по 5 годзин рано уведзена забрана рушаня шицким людзом, нїхто нє шме буц на улїци, окрем орґанох котри на задатку и тих котри маю роботну обовязку у трецей змени.

Войска Сербиї пребера и гранїчни преходи, шпиталї, миґрантски центри.

(Опатрене 128 раз, нєшка 47)
0
Facebook Twitter Google + Pinterest