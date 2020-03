Столнотенисере Русину поражени

НОВИ САД – Ище пред претаргнуцом змаганьох, столнотенисере СТК „Русину” всоботу, 14. марца одбавели 15. коло у Южнобачкей лиґи з екипу СТК Нови Сад и страцел з резултатом 4:3.

За Русин наступела стандардна постава – Сабадош Матей, Сабадош Михайло и Горняк

Стефан. То перше Русиново пораженє у тей часци сезони, а по словох Драґана

Ковачевича то ше случело пре нєдобре поставену екипу. Як виявел, за таки резултат

вон сам виновати, понеже пре други обовязки нє могол одпутовац з екипу на тото

змаганє.

Як познате, пре позарядову ситуацию претаргнути шицки спортски змаганя и

тренинґи, та ше того притримую и у керестурскей Спорскей гали дзе медзи другима

тренираю и столнотенисере.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)