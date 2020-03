„Искра“ знова страцела

КОЦУР – У рамикох 17. кола Подручней лиґи Суботица „Искра“ зоз Коцура страцела на домашнїм терену од „Пролетера“ зоз Нєґошева зоз резултатом 3:4 и предлужела зоз подлим бавискoм. Ґоли за „Искру“ на тим змаганю дали Михайло Юрчук, Давор Самарджич и Драґан Комазец.

Обидва екипи одбавели подло, „Искра“ при резултату 0:0 мала два добри шанси за ґол, котри нє вихасновала, а госци зоз своїх шансох дали ґоли и зазначели барз важну побиду.

После того пораженя „Искра“ на предостатнїм месце на таблїчки, а шлїдуюце змаганє би требала одбавиц у Новим Княжевцу процив „Обилича“, медзитим пре позарядови стан и суспензию шицких спортских змаганьох, вельке питанє кеди, а и чи тото змаганє будзе одбавене.

