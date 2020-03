Вчера у Жаблю почала робиц специялизована амбуланта за респираторни инфекциї

ЖАБЕЛЬ – У Дому здравя Жабель, од вчера почала робиц централизована амбуланта за респираторни инфекциї, за пациянтох котри маю симптоми инфекциї орґанох за диханє.

Амбуланта ше находзи у ординациї число єден у прижемю, у нєй дохоторе буду робиц дванац годзини, од пол осмей рано до пол осмей вечар. Гражданє котри маю симптоми, можу перше поволац до специялизованей амбуланти под час роботного часу на число телефона 064/805-7-236 и на тот способ достац совит, алє и упут за шицко цо потребне. Окремна повага пошвецена старшим и хорим, односно особом котри у ризичней ґрупи од зараженє з вирусом и особа котра жию сами.

