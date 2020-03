У керестурскей амбуланти по вчера нє було сумнїви случаї

РУСКИ КЕРЕСТУР – У керестурскей Здравственей амбуланти по вчера нє було анї сумнїви случаї на евентуалне зареженє зоз вирусом корона – виявела за Рутенпрес руководителька амбуланти спец. общей медицини др Златана Надь. По єй словох, гоч єст досц пациєнтох нє правя ше гужви, а жителє досц дисциплиновани, поготов старши и єй пациєнти наволаю на телефон кед им потребна порядна терапия хтору вона тераз виписує аж на 9 мешаци цо тиж у законских рамикох.

Як потолковала др Надьова, по тераз нє мала анї єден случай зоз сумнївима симптомами, або же би ше мушела консултовац зоз имунолоґом, а нє послана анї єдна особа до изолациї.

