НОВИ САД/РУСКИ КЕРЕСТУР – У условийох позарядового стану Новинско-видавательна установа „Руске слово” апелує же би гражданє оглашки, а окреме ин мемориями, уплацовало прейґ рахунку, а тест диктовали прейґ телефону.
Число рахунка на котри треба уплацовац: 160-923244-82 (Банка Интеза). Текст оглашкох посилац перйґ мейлу
informator@ruskeslovo.com , або видиктирац на телефон 069/67 -33 -19
од пондзелку по пияток, од 9 до 15 годзин (остатнї рок за обявйованє оглашкох и ин мемориямох у новинох „Руске слово” стреду по 10 годзин)
Причина таких мирох – рестрикциї рушаня гражданох, окреме старших особох, котри предвидзела Република Сербия.
Надпоминаме же у плану же би шицки виданя НВУ „Руске слово”, тижньово новини, часописи, новни и кнїжки виходзели поряднє. Може буц лєм очежана дистрибуция, односно новини и часописи можу сциговац зоз (векшим або меншим) запожнєньом.
Найоперативнєйше информованє рускоязичних гражданох окончує ше
прейґ новинскей аґенциї „Рутенпрес”, котра на сайту „Руского слова”.
„Руске слово” преходзи на онлайн оглашованє
НОВИ САД/РУСКИ КЕРЕСТУР – У условийох позарядового стану Новинско-видавательна установа „Руске слово” апелує же би гражданє оглашки, а окреме ин мемориями, уплацовало прейґ рахунку, а тест диктовали прейґ телефону.