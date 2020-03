Редуковани автобуски превоз

КУЛА/РУСКИ КЕРЕСТУР – Пре позарядови стан и зоперанє ширеня вирусу корона, на териториї кулскей општини од 16. марца важи редуковани розпорядок воженя у явним превозу хтори окончую превожнїки „Путоказ” и „Шлївич”.

По новим розпорядку зоз Кули за Руски Керестур автобуси иду кажди роботни дзень на 5,45, 6,40, 9,05 и 14,25 г. З Керестура за Кулу автобуси рушаю на 5,10, 6,15, 6,55, и 9,30 г. З Керестура за Крущич автобус руша на 6,15 г.

Автопревожнїк „Шлївич” тиж редуковал свойо линиї зоз Крущичу, односно Руского Керестура за Нови Сад и назад, та по новим идзе зоз Керестура на 5,00 г, а з Нового Саду за Керестур на 15,15 г.

